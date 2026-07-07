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ЧМ-2026: позор ФИФА, минус Бразилия и Португалия. Стрим «Чемпионата» — ЧемпМира#6

ЧМ-2026: позор ФИФА, минус Бразилия и Португалия. Стрим «Чемпионата» — ЧемпМира#6
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Чемпионат мира! Спортивный юрист Сергей Шаронов разбирает скандал с отменой красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну. Зверский Холанд выбил Бразилию. Конец эпохи Криштиану Роналду, Луки Модрича и Неймара. Битва сборных Парагвая и Франции под ужасное судейство арбитра Ильгиза Танташева. Гонка бомбардиров: у Месси, Мбаппе и Холанда по семь мячей.

Обсуждаем чемпионат и главные события последней недели в прямом эфире. В студии – журналисты «Чемпионата» Михаил Рождественский, Илья Никульников и спортивный юрист Сергей Шаронов.

Сергей Шаронов
Михаил Рождественский
Илья Никульников

Позор ФИФА, минус БРАЗИЛИЯ и ПОРТУГАЛИЯ. ЧемпМира#6

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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