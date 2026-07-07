Рой Кин: вчера мы видели горькие слёзы Роналду, а сегодня — слезы счастья у Месси

Бывший капитан сборной Ирландии и «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Египта (3:2) выразил восторг от нынешнего мирового первенства.

«Я просто потерял голос. Я в восторге. Вчера мы видели горькие слёзы Роналду, а сегодня — слезы счастья у Месси. Они [аргентинцы] не станут сдаваться, их футболисты забили потрясающие голы. Вот это да! Именно за это мы и любим футбол. Просто великолепно», — приводит слова Кина BBC.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).