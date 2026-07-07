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«Месси стал зверем». Ибрагимович — о форварде после матча Аргентина — Египет на ЧМ

«Месси стал зверем». Ибрагимович — о форварде после матча Аргентина — Египет на ЧМ
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Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о форварде национальной команды Аргентины Лионеле Месси после матча 1/8 финала ЧМ-2026, в котором южноамериканцы одержали победу над Египтом (3:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Месси стал зверем, и никто не может приблизиться к нему, он сопротивлялся и боролся. То, что мы увидели сегодня, — это тот зверь, которого мы привыкли видеть и продолжаем видеть.

Помните? Он выиграл чемпионат мира, он выиграл «Золотой мяч» и множество других титулов, он выиграл всё.
Посмотрите на его карьеру, вы увидите, что у него есть всё, но он борется», — сказал Ибрагимович в эфире Fox Sports.

Месси отметился результативной передачей на 79-й минуте и забил гол на 84-й минуте встречи.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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