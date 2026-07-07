Джейми Каррагер: нынешний чемпионат мира — лучший с огромным запасом!

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне телеэксперт Джейми Каррагер после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Египта (3:2) в соцсетях поделился впечатлениями от нынешнего мирового первенства.

«Смотрю чемпионаты мира с первенства 1986 года в Мексике, и нынешний турнир — лучший с огромным запасом! Множество голов и звёзды футбола в огне. Через каждые несколько дней на этом турнире играют большие матчи», — сказано в публикации Каррагера.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).