«Легенда, лучший в мире. Уже нет слов». Альварес — о Месси после камбэка в матче с Египтом

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о партнёре по команде Лионеле Месси после победы над Египтом (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Южноамериканцы уступали в два мяча к 79-й минуте, после чего Месси отметился голом и результативной передачей.

​​«Уже нет слов, чтобы описать Месси, он проводит потрясающий чемпионат мира, и мы стараемся поддерживать его, быть рядом и наслаждаться каждым моментом, проведённым с ним.

Мы также благодарим его за всё, что он делает для нас, и за то, как он к нам относится. Он — легенда, лучший игрок в мире и в истории, он — феномен», — сказал Альварес журналистам после встречи.