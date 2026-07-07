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«Легенда, лучший в мире. Уже нет слов». Альварес — о Месси после камбэка в матче с Египтом

«Легенда, лучший в мире. Уже нет слов». Альварес — о Месси после камбэка в матче с Египтом
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Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о партнёре по команде Лионеле Месси после победы над Египтом (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Южноамериканцы уступали в два мяча к 79-й минуте, после чего Месси отметился голом и результативной передачей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

​​«Уже нет слов, чтобы описать Месси, он проводит потрясающий чемпионат мира, и мы стараемся поддерживать его, быть рядом и наслаждаться каждым моментом, проведённым с ним.

Мы также благодарим его за всё, что он делает для нас, и за то, как он к нам относится. Он — легенда, лучший игрок в мире и в истории, он — феномен», — сказал Альварес журналистам после встречи.

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