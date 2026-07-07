«Спасибо, капитан!» Сборная Аргентины поблагодарила Месси за матч с Египтом
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Сегодня, 7 июля, в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2026 сборная Аргентины одолела Египет со счётом 3:2. Нападающий и капитан аргентинской команды Лионель Месси отдал голевую передачу на 79-й минуте и забил гол на 83-й минуте встречи, а после финального свистка не смог сдержать слёз.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15' 0:2 Зико – 67' 1:2 Ромеро – 79' 2:2 Месси – 83' 3:2 Фернандес – 90+2'
«Он выиграл всё, добился всего, но эти слёзы показывают, что его жажда славы и любовь к этой футболке не знают предела. Спасибо, что вы так чувствуете, капитан!» – опубликовал официальный аккаунт сборной Аргентины пост в социальных сетях.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Сборная Аргентины является действующим чемпионом. В 1/4 финала турнира она сыграет с национальной командой Швейцарии или Колумбии.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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