Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Египта в соцсетях поблагодарила болельщиков за поддержку на чемпионате мира — 2026

Сборная Египта в соцсетях поблагодарила болельщиков за поддержку на чемпионате мира — 2026
Комментарии

Официальный аккаунт сборной Египта в социальной сети X опубликовал пост, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку команды на чемпионате мира — 2026. В 1/8 финала турнира египтяне уступили сборной Аргентины (2:3).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Спасибо за 23 дня лучших моментов, которые мы смогли разделить вместе!» — сказано в публикации сборной Египта.

На групповом этапе чемпионата мира — 2026 сборная Египта сыграла вничью с Бельгией (1:1), победила Новую Зеландию (3:1) и разошлась миром с Ираном (1:1). В 1/16 финала турнира египтяне одолели Австралию (1:1, 4:2 пен.).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android