Сборная Египта в соцсетях поблагодарила болельщиков за поддержку на чемпионате мира — 2026

Официальный аккаунт сборной Египта в социальной сети X опубликовал пост, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку команды на чемпионате мира — 2026. В 1/8 финала турнира египтяне уступили сборной Аргентины (2:3).

«Спасибо за 23 дня лучших моментов, которые мы смогли разделить вместе!» — сказано в публикации сборной Египта.

На групповом этапе чемпионата мира — 2026 сборная Египта сыграла вничью с Бельгией (1:1), победила Новую Зеландию (3:1) и разошлась миром с Ираном (1:1). В 1/16 финала турнира египтяне одолели Австралию (1:1, 4:2 пен.).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).