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«Их по пояс закопали. Играют отвратительно». Бубнов — о сборной Аргентины в 1/8 финала ЧМ

«Их по пояс закопали. Играют отвратительно». Бубнов — о сборной Аргентины в 1/8 финала ЧМ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре сборной Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Египтом (3:2), а также о дальнейших перспективах форварда Лионеля Месси в команде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«В предыдущей игре Кабо-Верде вырыло для Аргентины могилу, но только не смогли туда столкнуть в последний момент. Сейчас, во второй игре, египтяне их туда столкнули, по пояс закопали. Казалось, всё, это уже могила и они не выберутся. Но всё-таки Месси и компания сумели выбраться из этой могилы и снова победили. Посмотрим, что будет в четвертьфинале и на кого они попадут. Если их в очередной раз в могилу загонят, а они опять выберутся, то тогда получается, что они бессмертны. Бессмертны. Последние две игры они играют очень плохо, отвратительно. Умеют спасаться от смерти, от последнего матча Лионеля Месси.

Но в любом случае если он станет чемпионом мира, я думаю, он уйдёт, потому что уже всё, такого фарта уже не будет. Ну и в общем-то, такой команды, наверное, больше не будет, там нужно будет уже новую команду делать. Посмотрим», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

В 1/4 финала сборная Аргентины втретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

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