Лаутаро Мартинес: мы всеми силами поддерживаем Лео Месси, он наш лидер и вожак

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился эмоциями от празднования победы над национальной командой Египта (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Отпраздновать победу вместе с Лео [Месси] и качать его всей командой — это нечто очень трогательное. На поле я сказал ему, что он заслужил это своим характером и всем тем, что он даёт сборной, а ещё из-за того, что это его последний чемпионат мира и он наш лидер и вожак. Мы всеми силами его поддерживаем и выдаём свой максимум. Сегодня Лео вновь показал Аргентину в наилучшем свете», — сказал Мартинес журналистам после встречи.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.