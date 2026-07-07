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Лаутаро Мартинес: мы всеми силами поддерживаем Лео Месси, он наш лидер и вожак

Лаутаро Мартинес: мы всеми силами поддерживаем Лео Месси, он наш лидер и вожак
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Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился эмоциями от празднования победы над национальной командой Египта (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Отпраздновать победу вместе с Лео [Месси] и качать его всей командой — это нечто очень трогательное. На поле я сказал ему, что он заслужил это своим характером и всем тем, что он даёт сборной, а ещё из-за того, что это его последний чемпионат мира и он наш лидер и вожак. Мы всеми силами его поддерживаем и выдаём свой максимум. Сегодня Лео вновь показал Аргентину в наилучшем свете», — сказал Мартинес журналистам после встречи.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

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