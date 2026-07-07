Мостафа Зико назвал победу Аргентины над Египтом подстроенной заранее

Нападающий сборной Египта Мостафа Зико после поражения от национальной команды Аргентины (2:3) в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года заявил, что победа «альбиселесте» якобы была подстроена заранее, а главный арбитр встречи Франсуа Летексье принял в этом участие. На 58-й минуте гол Зико был отменён после посмотра VAR, а в концовке игры рефери не назначил пенальти за фол на Мохамеде Салахе.

«Судья был плох и несправедлив. Его несправедливость была очевидна. Он давил на нас с самого начала матча. Он не хотел, чтобы мы победили. Результат встречи был подстроен. Это не наша вина. Этот судья… похоже, этот матч был подстроен. Мы вели со счётом 2:0, а он всё продолжал атаковать нас. Поздравляем Аргентину с очередной победой на чемпионате мира, похоже.

Ни в какой момент мы не думали, что исход игры уже предрешён. Мы знали, что нам предстоит встреча с действующими чемпионами мира. Ещё до начала игры мы осознавали, что нам предстоит противостоять очень сильной команде и одному из фаворитов в борьбе за титул. Но если бы они победили исключительно благодаря своим собственным заслугам, для нас всё сложилось бы совсем иначе», — приводит слова Зико The Sun.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).