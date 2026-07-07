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«Они не хотят, чтобы Месси вылетел». Тренер Египта обвинил ФИФА после проигрыша Аргентине

«Они не хотят, чтобы Месси вылетел». Тренер Египта обвинил ФИФА после проигрыша Аргентине
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Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан выступил с критикой в адрес ФИФА после вылета от Аргентины (2:3) в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 и заявил, что не посмотрит больше ни одной встречи турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Совершенно очевидно, что чемпионат мира превратился в маркетинговую индустрию. Они не хотят, чтобы Месси вылетел. Именно поэтому в этой встрече не было справедливости. Месси не должен праздновать напрасно.

С сегодняшнего дня я не буду следить ни за одним матчем чемпионата мира. Это протест против несправедливости, которую мы сегодня пережили. Я от всей души поздравляю своих игроков. Они — герои нации», — приводит слова Хассана Haberler.com.

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