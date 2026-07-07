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Мостовой отреагировал на победу сборной Аргентины в матче с Египтом, упомянув Месси

Мостовой отреагировал на победу сборной Аргентины в матче с Египтом, упомянув Месси
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу сборной Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Египтом (3:2), упомянув форварда южноамериканцев Лионеля Месси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Это фантастика! То, что мы увидели сейчас, то, что увидели миллионы болельщиков футбола, ну, кроме как фантастикой назвать нельзя. Что сотворили сборная Аргентины и Лионель Месси? Вы представляете! Человек не забивает пенальти, видно, что он сильно расстроен. Человеку скоро будет 40 лет, ребята. Во втором тайме берёт опять ответственность на себя и опять сажает всю команду и тащит её вперёд, забивает, отдаёт.

Ну, это фантастика. Это гений, гений, гений! После такой тяжелейшей игры, которая у них была до этого, они вытащили ещё одну сумасшедшую игру просто. Аргентина! Фантастика! То, что творят эти парни, невообразимо. Ребята, футбол не обманешь!» — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

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