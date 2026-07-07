Президент Египта поблагодарил сборную по футболу за выступление на ЧМ-2026

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси поблагодарил национальную команду за выступление на чемпионате мира по футболу — 2026. Египтяне вышли в плей-офф турнира со второго места группы G (пять очков) и в 1/16 финала обыграли Австралию со счётом 1:1 (4:2 пен.). Они вылетели с турнира, в 1/8 финала уступив сборной Аргентины со счётом 2:3.

«Спасибо героям национальной команды по футболу за достойное выступление и достижение беспрецедентного успеха в истории египетского футбола. Мы гордимся вами и вашим достижением. С божьей помощью в будущем вас ждёт ещё больше успехов», – написал Ас-Сиси на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Сборная Аргентины является действующим чемпионом.