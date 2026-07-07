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Президент Египта поблагодарил сборную по футболу за выступление на ЧМ-2026

Президент Египта поблагодарил сборную по футболу за выступление на ЧМ-2026
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Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси поблагодарил национальную команду за выступление на чемпионате мира по футболу — 2026. Египтяне вышли в плей-офф турнира со второго места группы G (пять очков) и в 1/16 финала обыграли Австралию со счётом 1:1 (4:2 пен.). Они вылетели с турнира, в 1/8 финала уступив сборной Аргентины со счётом 2:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Спасибо героям национальной команды по футболу за достойное выступление и достижение беспрецедентного успеха в истории египетского футбола. Мы гордимся вами и вашим достижением. С божьей помощью в будущем вас ждёт ещё больше успехов», – написал Ас-Сиси на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Сборная Аргентины является действующим чемпионом.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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