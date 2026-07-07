Сборная Аргентины установила достижение чемпионатов мира, отыгравшись с 0:2 с Египтом

Сборная Аргентины уступала 0:2 сборной Египта к 79-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира, но сумела отыграться, а затем – и вовсе добыть победу. Как сообщает Opta в соцсети Х, это самая поздняя минута в истории турнира, к которой команда проигрывала в два мяча, но сумела одержать победу без дополнительного времени.

Путь к победе начал защитник Кристиан Ромеро, замкнувший подачу Лионеля Месси на 79-й минуте. На 83-й сам Месси забил мяч, сравняв счёт. На 90+2-й Энцо Фернандес замкнул передачу Лаутаро Мартинеса и принёс победу своей команде.

Аргентина в четвертьфинале сыграет с победителем пары Швейцария — Колумбия.