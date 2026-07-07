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Сборная Аргентины установила достижение чемпионатов мира, отыгравшись с 0:2 с Египтом

Сборная Аргентины установила достижение чемпионатов мира, отыгравшись с 0:2 с Египтом
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Сборная Аргентины уступала 0:2 сборной Египта к 79-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира, но сумела отыграться, а затем – и вовсе добыть победу. Как сообщает Opta в соцсети Х, это самая поздняя минута в истории турнира, к которой команда проигрывала в два мяча, но сумела одержать победу без дополнительного времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

Путь к победе начал защитник Кристиан Ромеро, замкнувший подачу Лионеля Месси на 79-й минуте. На 83-й сам Месси забил мяч, сравняв счёт. На 90+2-й Энцо Фернандес замкнул передачу Лаутаро Мартинеса и принёс победу своей команде.

Аргентина в четвертьфинале сыграет с победителем пары Швейцария — Колумбия.

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