Видео: футболисты сборной Аргентины празднуют победу над Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Аргентины со счётом 3:2 переиграла национальную команду Египта в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. В Сети появилось видео, на котором футболисты «альбиселесте» празднуют выход в 1/4 финала турнира.

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В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).