Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА может снять бан с российских команд на фоне решения МОК — источник

ФИФА может снять бан с российских команд на фоне решения МОК — источник
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) предметно изучит вопрос снятия с российских сборных и клубов запрета на участие в международных турнирах. Об этом сообщает журналист Роб Харрис в социальной сети X.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 года. Организация приняла такое решение, в частности, в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.

Сборная России отстранена от всех официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах.

Материалы по теме
МОК снял санкции с России, Сперцян ушёл в Саудовскую Аравию. Главные события 7 июля
МОК снял санкции с России, Сперцян ушёл в Саудовскую Аравию. Главные события 7 июля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android