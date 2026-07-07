ФИФА может снять бан с российских команд на фоне решения МОК — источник

Международная федерация футбола (ФИФА) предметно изучит вопрос снятия с российских сборных и клубов запрета на участие в международных турнирах. Об этом сообщает журналист Роб Харрис в социальной сети X.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 года. Организация приняла такое решение, в частности, в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.

Сборная России отстранена от всех официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах.