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Тренер Аргентины Скалони прокомментировал победу над Египтом, упомянув Месси

Тренер Аргентины Скалони прокомментировал победу над Египтом, упомянув Месси
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался после матча 1/8 финала ЧМ-2026, в котором его команда одолела Египет, отыгравшись с 0:2. Специалист отметил форварда своей команды Лионеля Месси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Даже не знаю, как описать то, что произошло. Я не могу заглянуть ему в голову, он играет в футбол ради таких моментов. Месси — футбольный фанат, фанат игры, и переживать эти эмоции на данном этапе его карьеры — это что-то невероятное.

К счастью, мы всегда говорили ему, что он всего добился, и он должен наслаждаться каждым моментом до конца, потому что игрок, завершив карьеру, всю жизнь сожалеет, если не наслаждался тем, что пережил на поле.

И я думаю, что всё это влияет на игроков, представлять родину — это особые эмоции, и с этим связано много эмоциональных аспектов.

Но я подчеркиваю, что то, что мы пережили, было незабываемым моментом и одним из лучших моментов для меня, независимо от того, что произойдёт потом.

Эта команда подарила мне редкое чувство. Мне трудно вспомнить какую-либо команду, которая не сдаётся, даже когда все обстоятельства против неё», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины в социальной сети Х.

Ранее специалист после встречи извинился и в слезах ушёл с флеш-интервью в микст-зоне, не ответив на вопросы.

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