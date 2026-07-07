Тренер Аргентины Скалони прокомментировал победу над Египтом, упомянув Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался после матча 1/8 финала ЧМ-2026, в котором его команда одолела Египет, отыгравшись с 0:2. Специалист отметил форварда своей команды Лионеля Месси.

«Даже не знаю, как описать то, что произошло. Я не могу заглянуть ему в голову, он играет в футбол ради таких моментов. Месси — футбольный фанат, фанат игры, и переживать эти эмоции на данном этапе его карьеры — это что-то невероятное.

К счастью, мы всегда говорили ему, что он всего добился, и он должен наслаждаться каждым моментом до конца, потому что игрок, завершив карьеру, всю жизнь сожалеет, если не наслаждался тем, что пережил на поле.

И я думаю, что всё это влияет на игроков, представлять родину — это особые эмоции, и с этим связано много эмоциональных аспектов.

Но я подчеркиваю, что то, что мы пережили, было незабываемым моментом и одним из лучших моментов для меня, независимо от того, что произойдёт потом.

Эта команда подарила мне редкое чувство. Мне трудно вспомнить какую-либо команду, которая не сдаётся, даже когда все обстоятельства против неё», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины в социальной сети Х.

Ранее специалист после встречи извинился и в слезах ушёл с флеш-интервью в микст-зоне, не ответив на вопросы.