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Корнаухов ответил, что помешало сборной Португалии выйти в 1/4 финала ЧМ-2026

Корнаухов ответил, что помешало сборной Португалии выйти в 1/4 финала ЧМ-2026
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Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал поражение сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 от национальной команды Испании (0:1), упомянув победу Аргентины над Египтом (3:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Испания очень здорово играет, и матч с Португалией тому подтверждение. Хотя возможности и у Португалии имелись. Многое зависело от Роналду, насколько он готов жертвовать своим эго ради команды. Он хотел играть. Вопрос был в нём. Многие были не готовы играть под Роналду, подстраиваться под него. И это не получилось. Целостность была, но яркости не было. Аргентина же, например, смогла подстроиться под Месси», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

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