Корнаухов ответил, что помешало сборной Португалии выйти в 1/4 финала ЧМ-2026

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал поражение сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 от национальной команды Испании (0:1), упомянув победу Аргентины над Египтом (3:2).

«Испания очень здорово играет, и матч с Португалией тому подтверждение. Хотя возможности и у Португалии имелись. Многое зависело от Роналду, насколько он готов жертвовать своим эго ради команды. Он хотел играть. Вопрос был в нём. Многие были не готовы играть под Роналду, подстраиваться под него. И это не получилось. Целостность была, но яркости не было. Аргентина же, например, смогла подстроиться под Месси», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».