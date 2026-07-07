Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Безумие». Месси высказался после победы сборной Аргентины над Египтом в 1/8 финала ЧМ

«Безумие». Месси высказался после победы сборной Аргентины над Египтом в 1/8 финала ЧМ
Комментарии

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался после матча 1/8 финала ЧМ-2026, в котором его команда одолела Египет со счётом 3:2, отыгравшись с 0:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Прекрасные ощущения после выхода в следующий раунд. Было очень тяжело. Мы снова страдали, но это чемпионат мира, здесь всегда тяжело. Мы испытали огромное облегчение. Наша команда никогда не сдаётся, всегда борется до конца. То, что сделала сегодня сборная Аргентины, – это безумие», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины в социальной сети Х.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Мостовой отреагировал на победу сборной Аргентины в матче с Египтом, упомянув Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android