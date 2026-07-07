«Безумие». Месси высказался после победы сборной Аргентины над Египтом в 1/8 финала ЧМ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался после матча 1/8 финала ЧМ-2026, в котором его команда одолела Египет со счётом 3:2, отыгравшись с 0:2.

«Прекрасные ощущения после выхода в следующий раунд. Было очень тяжело. Мы снова страдали, но это чемпионат мира, здесь всегда тяжело. Мы испытали огромное облегчение. Наша команда никогда не сдаётся, всегда борется до конца. То, что сделала сегодня сборная Аргентины, – это безумие», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины в социальной сети Х.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).