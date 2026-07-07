«Что за команда! Что за семья!» Лисандро Мартинес — о победе Аргентины над Египтом

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес в соцсетях прокомментировал победу «альбиселесте» в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Египта (3:2).

«Что за команда! Что за семья! Всегда боремся до конца! Вперёд, Аргентина, чёрт возьми!» — сказано в публикации Мартинеса.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).