Вратарь Египта Шобейр — о поражении от Аргентины: не знаю, почему мы потеряли концентрацию

Вратарь сборной Египта Мостафа Шобейр прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира – 2026. В 1/8 финала турнира египтяне проиграли сборной Аргентины со счётом 2:3; до 79-й минуты они вели со счётом 2:0.

«Мы разочарованы и расстроены, ведь мы были так близки к выходу в следующий раунд. В последние 10 минут мы потеряли концентрацию, я не знаю почему. Мы должны были держаться вместе, и нам нужно извлечь из этого урок.

Мы все очень гордимся тем, что являемся частью этой команды. Мы провели отличную игру и отличный турнир, и, к сожалению, это футбол.

Честно говоря, не понимаю, почему они отменили наш второй гол. Я видел, что у нашего игрока была разорвана футболка, что-то определённо произошло, какой-то фол. В конце концов, это футбол, и мы несём ответственность за то, что сделали. Мы были очень близки к выходу в следующий раунд, но вот что случилось», – приводит слова Шобейра Mundo Deportivo.