Шалимов объяснил, как незабитый пенальти мог повлиять на Месси в матче с Египтом на ЧМ

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов полагает, что незабитый пенальти мог повлиять на нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Египта (3:2). В этой игре аргентинец забил гол и отдал результативную передачу.

«Месси не забил пенальти и, наверное, себя винил. Он понимает, что это последний чемпионат мира, и вот так закончить — я не забил, мы проиграли и вылетели — было бы катастрофой», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).