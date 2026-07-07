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«Я мечтал об этом около трёх лет». Энцо Фернандес — после победы Аргентины над Египтом

«Я мечтал об этом около трёх лет». Энцо Фернандес — после победы Аргентины над Египтом
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Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес высказался о победе над Египтом (3:2) и выходе в четвертьфинал чемпионата мира — 2026. Хавбек отметился решающим голом на 90+2-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Я мечтал об этом голе около трёх лет, ещё со времён чемпионата мира в Катаре. Честно говоря, я благодарю бога за возможность пережить такие моменты, это большая честь для меня. И я хочу особо отметить своих партнёров — у нас феноменальная команда, которая никогда не сдаётся, несмотря на трудности и невзгоды.

Мы всегда вместе. Спасибо моим товарищам по команде, тренерскому штабу и всем, кто нас здесь поддерживает, и всем аргентинцам дома, в Аргентине. Ещё один шаг вперёд», — приводит слова Энцо Фернандеса официальный сайт ФИФА.

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