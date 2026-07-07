«Я мечтал об этом около трёх лет». Энцо Фернандес — после победы Аргентины над Египтом

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес высказался о победе над Египтом (3:2) и выходе в четвертьфинал чемпионата мира — 2026. Хавбек отметился решающим голом на 90+2-й минуте.

«Я мечтал об этом голе около трёх лет, ещё со времён чемпионата мира в Катаре. Честно говоря, я благодарю бога за возможность пережить такие моменты, это большая честь для меня. И я хочу особо отметить своих партнёров — у нас феноменальная команда, которая никогда не сдаётся, несмотря на трудности и невзгоды.

Мы всегда вместе. Спасибо моим товарищам по команде, тренерскому штабу и всем, кто нас здесь поддерживает, и всем аргентинцам дома, в Аргентине. Ещё один шаг вперёд», — приводит слова Энцо Фернандеса официальный сайт ФИФА.