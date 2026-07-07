Ривалдо: в 39 лет Месси по-прежнему демонстрирует ту же страсть к футболке сборной

Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо в соцсетях отреагировал на игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Египта (3:2). Аргентинец в этой игре забил гол и отдал результативную передачу.

«Какой боевой дух, какое стремление к победе, какая борьба и самоотдача со стороны всех! Именно этого и ждёт болельщик от своей команды на чемпионате мира.

Что касается Лео Месси, то об этом и говорить нечего. Какой игрок! В 39 лет, участвуя в шестом чемпионате мира в своей карьере, он по-прежнему демонстрирует ту же страсть к футболке сборной Аргентины. Он радуется, борется, плачет и в очередной раз становится решающим игроком.

Я бразилец, я люблю свою страну и всегда буду болеть за сборную Бразилии. Конкуренция — неотъемлемая часть футбола, но я умею ценить и восхищаться, когда смотрю великолепный матч и вижу команду, которая отдаёт на поле всё, что у неё есть.

Такие встречи повышают ценность футбола и достойны чемпионата мира. Поздравляю Аргентину с выходом в следующий раунд», — сказано в публикации Ривалдо.