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Ривалдо: в 39 лет Месси по-прежнему демонстрирует ту же страсть к футболке сборной

Ривалдо: в 39 лет Месси по-прежнему демонстрирует ту же страсть к футболке сборной
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Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо в соцсетях отреагировал на игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Египта (3:2). Аргентинец в этой игре забил гол и отдал результативную передачу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Какой боевой дух, какое стремление к победе, какая борьба и самоотдача со стороны всех! Именно этого и ждёт болельщик от своей команды на чемпионате мира.

Что касается Лео Месси, то об этом и говорить нечего. Какой игрок! В 39 лет, участвуя в шестом чемпионате мира в своей карьере, он по-прежнему демонстрирует ту же страсть к футболке сборной Аргентины. Он радуется, борется, плачет и в очередной раз становится решающим игроком.

Я бразилец, я люблю свою страну и всегда буду болеть за сборную Бразилии. Конкуренция — неотъемлемая часть футбола, но я умею ценить и восхищаться, когда смотрю великолепный матч и вижу команду, которая отдаёт на поле всё, что у неё есть.

Такие встречи повышают ценность футбола и достойны чемпионата мира. Поздравляю Аргентину с выходом в следующий раунд», — сказано в публикации Ривалдо.

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