Швейцария — Колумбия: в основное время команды голов не забили

В эти минуты идёт матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швейцарии и Колумбии. Встреча проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада). В качестве главного арбитра выступает Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). На данный момент счёт — 0:0, в этой игре будет дополнительное время. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В основное время команды голов не забили.

На стадии 1/16 финала сборная Швейцарии победила Алжир со счётом 2:0, а Колумбия обыграла Гану со счётом 1:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).