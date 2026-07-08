Гол Энцо Фернандеса в матче Аргентина — Египет стал 3000-м в истории чемпионатов мира

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес забил 3000-й гол в истории чемпионатов мира в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Египтом (3:2). Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсуа Летексье из Франции.

Фернандес отличился на 90+2-й минуте. Хавбек принёс своей команде победу ударом головой. До 79-й минуты аргентинцы уступали в счёте с разницей в два мяча.

Таким образом, гол Фернандеса позволил Аргентине выйти в четвертьфинал турнира. Там действующие обладатели трофея встретятся с победителем последнего четвертьфинала Швейцария — Колумбия.