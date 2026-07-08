Спортивный директор «Аль-Ахли» прокомментировал трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара»

Спортивный директор Руи Педру высказался о переходе полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». О трансфере было официально объявлено во вторник, 7 июля.

«Мы рады приветствовать Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли». Он игрок исключительного уровня с выдающейся историей успехов и достижений. Мы уверены, что он станет важным дополнением к нашей команде и сыграет ключевую роль в достижении клубом своих целей в предстоящих сезонах», — приводит слова Педру официальный сайт «Аль-Ахли».

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». По данным СМИ, сумма трансфера футболиста в «Аль-Ахли» превысила € 21 млн.