Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Аль-Ахли» прокомментировал трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара»

Спортивный директор «Аль-Ахли» прокомментировал трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара»
Комментарии

Спортивный директор Руи Педру высказался о переходе полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». О трансфере было официально объявлено во вторник, 7 июля.

«Мы рады приветствовать Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли». Он игрок исключительного уровня с выдающейся историей успехов и достижений. Мы уверены, что он станет важным дополнением к нашей команде и сыграет ключевую роль в достижении клубом своих целей в предстоящих сезонах», — приводит слова Педру официальный сайт «Аль-Ахли».

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». По данным СМИ, сумма трансфера футболиста в «Аль-Ахли» превысила € 21 млн.

Материалы по теме
Сперцян уезжает из «Краснодара» легендой РПЛ. Саудовская Аравия — правильный выбор
Сперцян уезжает из «Краснодара» легендой РПЛ. Саудовская Аравия — правильный выбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android