Лига чемпионов, первый квалификационный раунд: результаты матчей на 7 июля

Во вторник, 7 июля, состоялись встречи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня было сыграно 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

«Линкольн Ред Импс» — «Интер Клуб Эскальдес» — 3:1;

«Сабах» Баку — «Нью-Сейнтс» — 2:0;

«Кауно» Жальгирис — «Дрита» — 1:1;

«Арарат-Армения» — «Рига» — 2:0;

«Вардар» — КуПС — 0:2;

«Флориана» — «Шэмрок Роверс» — 2:0;

«Тре Фиори» — «Ларн» — 0:1;

«Борац» Баня-Лука — «Левски» — 1:1;

«КИ Клаксвик» — «Биссен» — 2:1;

«Викингур» Рейкьявик — «Дьёр» — 1:0.

Программа первых матчей первого раунда ЛЧ продолжится 8 июля. Ответные игры состоятся 14 и 15 июля.