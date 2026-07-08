Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд: результаты матчей на 7 июля

Лига чемпионов, первый квалификационный раунд: результаты матчей на 7 июля
Комментарии

Во вторник, 7 июля, состоялись встречи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня было сыграно 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

«Линкольн Ред Импс» — «Интер Клуб Эскальдес» — 3:1;
«Сабах» Баку — «Нью-Сейнтс» — 2:0;
«Кауно» Жальгирис — «Дрита» — 1:1;
«Арарат-Армения» — «Рига» — 2:0;
«Вардар» — КуПС — 0:2;
«Флориана» — «Шэмрок Роверс» — 2:0;
«Тре Фиори» — «Ларн» — 0:1;
«Борац» Баня-Лука — «Левски» — 1:1;
«КИ Клаксвик» — «Биссен» — 2:1;
«Викингур» Рейкьявик — «Дьёр» — 1:0.

Программа первых матчей первого раунда ЛЧ продолжится 8 июля. Ответные игры состоятся 14 и 15 июля.

Материалы по теме
ФИФА может снять бан с российских команд на фоне решения МОК — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android