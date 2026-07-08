«Вперёд, чёрт возьми!» Маркос Сенеси — о выходе Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2026

Защитник сборной Аргентины Маркос Сенеси эмоционально отреагировал на выход национальной команды в 1/4 финала чемпионата мира – 2026. В 1/8 финала турнира аргентинцы обыграли сборную Египта со счётом 3:2; до 79-й минуты они уступали со счётом 0:2.

«Верить. Верить и сражаться до самого конца. Горжусь этой командой — сегодня и всегда! Увидимся в четвертьфинале. Вперёд, Аргентина, чёрт возьми!» – написал Сенеси на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Сборная Аргентины является действующим чемпионом турнира. В 1/4 финала ей предстоит сыграть с Швейцарией или Колумбией.