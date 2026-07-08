«Вперёд, чёрт возьми!» Маркос Сенеси — о выходе Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2026
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Защитник сборной Аргентины Маркос Сенеси эмоционально отреагировал на выход национальной команды в 1/4 финала чемпионата мира – 2026. В 1/8 финала турнира аргентинцы обыграли сборную Египта со счётом 3:2; до 79-й минуты они уступали со счётом 0:2.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15' 0:2 Зико – 67' 1:2 Ромеро – 79' 2:2 Месси – 83' 3:2 Фернандес – 90+2'
«Верить. Верить и сражаться до самого конца. Горжусь этой командой — сегодня и всегда! Увидимся в четвертьфинале. Вперёд, Аргентина, чёрт возьми!» – написал Сенеси на своей странице в социальных сетях.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Сборная Аргентины является действующим чемпионом турнира. В 1/4 финала ей предстоит сыграть с Швейцарией или Колумбией.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 0
4 : 3
Колумбия
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