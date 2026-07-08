Сперцян: горжусь тем, что присоединился к «Аль-Ахли», жду возможности выложиться на полную

Новичок «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян высказался о своём переходе в саудовский клуб. О трансфере воспитанника «Краснодара» было объявлено во вторник, 7 июля.

«Я очень горжусь тем, что присоединился к клубу «Аль-Ахли», и с нетерпением жду возможности выложиться на полную и внести свой вклад в завоевание трофеев и радость болельщиков», — приводит слова Сперцяна официальный сайт «Аль-Ахли».

Сперцян стал третьим новобранцем «Аль-Ахли» за лето после вингера Мешаля Аль-Мутаири («Абха») и Абубакарра Седи Кинте («Тромсё»). Покинули команду в летнее трансферное окно в статусе свободных агентов полузащитник Франк Кессье и вингер Рияд Марез.