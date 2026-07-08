Конкурент Сафонова Шевалье останется в «ПСЖ» на сезон-2026/2027 — Талларон

Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье, являющийся конкурентом российского вратаря Матвея Сафонова, останется в парижском клубе на сезон-2026/2027, сообщает французский журналист Canal+ Оливье Талларон на своей странице в социальной сети Х.

Французский голкипер несколько раз подробно беседовал с главным тренером «ПСЖ» Луисом Энрике по данному вопросу и получил поддержку специалиста. После чего футболист принял решение дать клубу и себе шанс стать первым номером в следующем сезоне.

Действующее трудовое соглашение Шевалье с клубом рассчитано до 30 июня 2030 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за «ПСЖ» 26 матчей, в которых пропустил 28 мячей и 10 раз отыграл «на ноль».

По итогам сезона российский голкипер Матвей Сафонов провёл 27 встреч за парижский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».