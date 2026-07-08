Габриэл Мартинелли обратился к болельщикам после вылета Бразилии с ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Мартинелли обратился к болельщикам после вылета национальной команды с ЧМ-2026. В 1/8 финала Бразилия проиграла Норвегии со счётом 1:2.

«С самого детства я мечтал надеть футболку сборной. Забить гол за Бразилию на чемпионате мира – мечта, ставшая реальностью. И всё же мечта стать чемпионом, казавшаяся такой близкой, оборвалась слишком рано.

Сегодня осталась лишь большая боль. Ощущение, что мечта ускользнула у нас из рук именно тогда, когда мы верили в неё больше всего.

Спасибо каждому бразильцу, который поддерживал нас на протяжении всего этого чемпионата мира. Мы чувствовали вашу поддержку каждый момент, и это поражение причиняет ещё бо́льшую боль от осознания, как сильно вы тоже мечтали об этом.

Я могу лишь выразить свою благодарность за честь снова надеть эту футболку и пообещать, что всякий раз, когда у меня будет возможность представлять Бразилию, я буду отдавать всего себя», – написал Мартинелли на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Мартинелли сыграл в четырёх из пяти встреч сборной на турнире и забил один гол, ставший победным в матче 1/16 финала с Японией (2:1).