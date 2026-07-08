Сборная Швейцарии в серии пенальти обыграла Колумбию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швейцарии и Колумбии. Встреча проходила на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались швейцарцы — 4:3.

У швейцарцев реализовали пенальти Гранит Джака, Зеки Амдуни, Седрик Иттен и Рубен Варгас. Мануэль Аканджи пробил выше ворот.

У колумбийцев реализовали пенальти Хуан Кинтеро, Хаминтон Кампас и Луис Диас. Давинсон Санчес угодил в перекладину, а с ударом Кучо Эрнандеса справился Грегор Кобель.

В 1/4 финала команда Швейцарии встретится со сборной Аргентины. Матч пройдёт 12 июля на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). Начало встречи запланировано на 4:00 мск.

Чемпионат мира по футболу – 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.