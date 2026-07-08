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Швейцария — Колумбия, результат матча 7 июля 2026, счет 0:0 (4:3 пен.), 1/8 финала, чемпионат мира 2026

Сборная Швейцарии в серии пенальти обыграла Колумбию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026
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Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швейцарии и Колумбии. Встреча проходила на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались швейцарцы — 4:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 0
4 : 3
Колумбия

У швейцарцев реализовали пенальти Гранит Джака, Зеки Амдуни, Седрик Иттен и Рубен Варгас. Мануэль Аканджи пробил выше ворот.

У колумбийцев реализовали пенальти Хуан Кинтеро, Хаминтон Кампас и Луис Диас. Давинсон Санчес угодил в перекладину, а с ударом Кучо Эрнандеса справился Грегор Кобель.

В 1/4 финала команда Швейцарии встретится со сборной Аргентины. Матч пройдёт 12 июля на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). Начало встречи запланировано на 4:00 мск.

Чемпионат мира по футболу – 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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