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Пирс Морган иронично отреагировал на промах Месси с пенальти в игре 1/8 финала ЧМ

Пирс Морган иронично отреагировал на промах Месси с пенальти в игре 1/8 финала ЧМ
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Британский телеведущий Пирс Морган пошутил над аргентинским нападающим Лионелем Месси после не забитого им пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Египтом. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу аргентинцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Все ещё 🐐 — в промахах с пенальти», — написал Морган на своей странице в соцсети X.

Под эмодзи 🐐 подразумевается аббревиатура G.O.A.T — greatest of all time (с англ. «величайший на все времена». — Прим. «Чемпионата» ). Само слово goat с английского переводится как козёл.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем противостояния между национальными командами Швейцарии и Колумбии.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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