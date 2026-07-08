Пирс Морган иронично отреагировал на промах Месси с пенальти в игре 1/8 финала ЧМ

Британский телеведущий Пирс Морган пошутил над аргентинским нападающим Лионелем Месси после не забитого им пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Египтом. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу аргентинцев.

«Все ещё 🐐 — в промахах с пенальти», — написал Морган на своей странице в соцсети X.

Под эмодзи 🐐 подразумевается аббревиатура G.O.A.T — greatest of all time (с англ. «величайший на все времена». — Прим. «Чемпионата» ). Само слово goat с английского переводится как козёл.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем противостояния между национальными командами Швейцарии и Колумбии.