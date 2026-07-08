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У Аргентины было менее 1% шансов на выход в 1/4 финала ЧМ на 79-й минуте игры с Египтом

У Аргентины было менее 1% шансов на выход в 1/4 финала ЧМ на 79-й минуте игры с Египтом
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Сборная Аргентины уступала 0:2 сборной Египта к 79-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира, но сумела отыграться, а затем — и вовсе добыть победу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

Как сообщает Opta в соцсети Х, перед голом аргентинского защитника Кристиана Ромеро шансы южноамериканской команды на проход в 1/4 финала турнира составляли 0,6%.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем противостояния между национальными командами Швейцарии и Колумбии. Их очная встреча проходит в эти минуты.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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