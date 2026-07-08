Результаты матчей 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026 на 7 июля

Во вторник, 7 июля, состоялись два матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр плей-офф.

Результаты встреч ЧМ по футболу — 2026 на 8 июля 2026 года:

Аргентина — Египет — 3:2

Швейцария — Колумбия — 0:0 (4:3 пен.)

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Текущим обладателем титула остаётся сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 аргентинцы встретились с Францией: основное и дополнительное время завершилось вничью 3:3, а в серии 11-метровых ударов победу со счётом 4:2 одержали аргентинцы.