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Результаты матчей 1/8 финала ЧМ по футболу 2026 на 7 июля

Результаты матчей 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026 на 7 июля
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Во вторник, 7 июля, состоялись два матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр плей-офф.

Результаты встреч ЧМ по футболу — 2026 на 8 июля 2026 года:

  • Аргентина — Египет — 3:2
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    
  • Швейцария — Колумбия — 0:0 (4:3 пен.)
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 0
4 : 3
Колумбия

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Текущим обладателем титула остаётся сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 аргентинцы встретились с Францией: основное и дополнительное время завершилось вничью 3:3, а в серии 11-метровых ударов победу со счётом 4:2 одержали аргентинцы.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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