Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2026

Стали известны все восемь участников четвертьфинала чемпионата мира 2026 года.

В следующую стадию соревнования прошли сборные Франции, Марокко, Норвегии, Англии, Испании, Бельгии, Аргентины и Швейцарии.

В 1/8 финала ЧМ Франция была сильнее Парагвая (1:0), Марокко разгромило Канаду (3:0), Норвегия переиграла Бразилию (2:1), Англия выбила Мексику (3:2), Испания оставила за бортом Португалию (1:0), Бельгия крупно обыграла США (4:1), Аргентина одержала волевую победу над Египтом (3:2), а Швейцария обыграла в серии 11-метровых Колумбию (0:0, 4:3 пен.).

Напомним, в следующей стадии Марокко сразится с Францией, Испания встретится с Бельгией, Аргентина — со Швейцарией, а Норвегия и Англия сформировали третью пару 1/4 финала ЧМ.