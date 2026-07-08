Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф турнира

В ночь с 7 на 8 июля состоялись заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира — 2026, в которых Аргентина одержала волевую победу над сборной Египта (3:2), а Швейцария в серии 11-метровых была сильнее Колумбии (0:0, 4:3 пен.). По итогам данных встреч обновилась турнирная сетка ЧМ.

На данный момент турнирная сетка мирового первенства выглядит следующим образом:

Фото: «Чемпионат»

Сформированы все пары 1/4 финала: Франция сыграет с Марокко, Испания встретится с Бельгией, Англия сойдётся с Норвегией, а Аргентине будет противостоять Швейцария.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.