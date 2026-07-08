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«Ахмат» отправил голкипера в аренду в «Тюмень»

«Ахмат» отправил голкипера в аренду в «Тюмень»
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Голкипер Яхья Магомедов перешёл из грозненского «Ахмата» в «Тюмень» на правах аренды. Об этом сообщил телеграм-канал «Ахмата».

«Ахмат» и «Тюмень» достигли договорённости о переходе вратаря грозненцев Яхьи Магомедова на правах аренды в тюменский клуб. 19-летний воспитанник «Ахмата» будет играть за «Тюмень» до конца июня 2027 года.

Желаем удачи Яхье в новом этапе его карьеры и ждём в родном клубе после аренды!» — написано в сообщении клуба.

«Ахмат» завершил сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги на девятом месте. Команда набрала 37 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (68).

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