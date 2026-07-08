Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 8 июля 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялись три матча 1/8 финала турнира: Бельгия разгромила США (4:1), Аргентина одолела Египет (3:2), а Швейцария обыграла Колумбию в серии пенальти (4:3 пен.).

На данный момент в гонке бомбардиров вновь лидирует аргентинский нападающий Лионель Месси, на его счету восемь мячей в пяти матчах. Французский форвард Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд забили по семь мячей на текущем мировом первенстве. При этом у Холанда на один матч меньше, чем у Месси и Мбаппе.

Шесть голов на счету нападающего Гарри Кейна (Англия). По четыре мяча у Винисиуса Жуниора (Бразилия), Исмаилы Сарра (Сенегал), Микеля Оярсабаля (Испания), Хулиана Киньонеса (Мексика), Джуда Беллингема (Англия) и Усмана Дембеле (Франция). Отметим, что в активе Криштиану Роналду (Португалия) — три гола.

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.