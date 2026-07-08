Результаты всех матчей 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026

Завершилась 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей этой стадии.
Канада — Марокко — 0:3;
Парагвай — Франция — 0:1;
Бразилия — Норвегия — 1:2;
Мексика — Англия — 2:3;
Португалия — Испания — 0:1;
США — Бельгия — 1:4;
Аргентина — Египет — 3:2;
Швейцария — Колумбия — 0:0 пен. 4:3.
Встречи 1/4 финала турнира состоятся в период с 9 по 12 июля.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.