Альваро Арбелоа возглавил «Фулхэм»

Английский «Фулхэм» на официальном сайте объявил о назначении Альваро Арбелоа на пост главного тренера.

«Клуб рад объявить о назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером «Фулхэма». 43-летний специалист согласился на трёхлетний контракт, который будет действовать до лета 2029 года.

После богатой на трофеи игровой карьеры тренерский путь Арбелоа пролегал, пожалуй, в самом большом клубе мира, начиная с молодёжных команд «Реала», а затем и до главной команды в прошлом сезоне», — написано в сообщении «Фулхэма».

«Фулхэм» завершил сезон-2025/2026 английской Премьер-лиги на 11-м месте. Команда набрала 54 очка за 38 матчей.