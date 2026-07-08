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Альваро Арбелоа прокомментировал назначение на пост главного тренера «Фулхэма»

Альваро Арбелоа прокомментировал назначение на пост главного тренера «Фулхэма»
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Испанский специалист Альваро Арбелоа высказался о назначении на пост главного тренера английского «Фулхэма».

«Для меня большая честь начать этот новый этап в «Фулхэме» — старейшем клубе Лондона. Я чувствую огромную ответственность и глубоко благодарен господину Хану и Тони Хану за доверие, которое они оказали мне в «Фулхэме» в Премьер-лиге.

Я с нетерпением жду возможности ощутить атмосферу на «Крэйвен Коттедж» вместе с болельщиками «Фулхэма» и начать предсезонную подготовку с игроками на следующей неделе. Уверен, нас ждёт невероятное путешествие вместе. Вперед, «Фулхэм»!», — приводит слова Арбелоа официальный сайт «Фулхэма».

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