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Аргентина — Швейцария: когда матч 1/4 финала ЧМ по футболу 2026, дата и время матча, где смотреть

Аргентина — Швейцария: когда матч 1/4 финала ЧМ-2026, дата и время матча, где смотреть
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В воскресенье, 12 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Швейцарии. Игра пройдёт на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Данную встречу можно посмотреть в прямом эфире на онлайн-платформе «Кинопоиск». Права принадлежат телеканалу «Матч ТВ».

На стадии 1/8 финала турнира сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом со счётом 3:2. Команда Швейцарии на аналогичной стадии победила в серии пенальти Колумбию (0:0, 4:3 пен.).

Чемпионат мира по футболу – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

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