Шесть европейских команд сыграют в 1/4 финала ЧМ-2026

В 1/4 финала чемпионата мира 2026 года примут участие шесть европейских команд: Франция, Испания, Бельгия, Норвегия, Англия и Швейцария. Только сборная Марокко будет представлять Африку, а национальная команда Аргентины — Южную Америку. Матчи 1/4 финала стартуют в четверг, 9 июля.

Пары 1/4 финала чемпионата мира 2026 года (время — московское):

9 июля, 23:00. Франция — Марокко;

10 июля, 22:00. Испания — Бельгия;

12 июля, 00:00. Норвегия — Англия;

12 июля, 4:00. Аргентина — Швейцария.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.