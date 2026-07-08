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Шесть европейских команд сыграют в 1/4 финала ЧМ-2026

Шесть европейских команд сыграют в 1/4 финала ЧМ-2026
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В 1/4 финала чемпионата мира 2026 года примут участие шесть европейских команд: Франция, Испания, Бельгия, Норвегия, Англия и Швейцария. Только сборная Марокко будет представлять Африку, а национальная команда Аргентины — Южную Америку. Матчи 1/4 финала стартуют в четверг, 9 июля.

Пары 1/4 финала чемпионата мира 2026 года (время — московское):

9 июля, 23:00. Франция — Марокко;
10 июля, 22:00. Испания — Бельгия;
12 июля, 00:00. Норвегия — Англия;
12 июля, 4:00. Аргентина — Швейцария.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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