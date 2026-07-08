Расписание матчей 1/4 финала ЧМ по футболу 2026

Завершилась 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Стали известны все участники и пары 1/4 финала мирового первенства, а также дата и время начала их матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч этой стадии.
Полное расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2026 (время московское):
9 июля
23:00. Франция — Марокко.
10 июля
22:00. Бельгия — Испания
12 июля
00:00. Англия — Норвегия;
04:00. Аргентина — Швейцария.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.