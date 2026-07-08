«Мы играли лучше Аргентины». Тренер Египта — после вылета в 1/8 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан высказался о поражении от Аргентины (2:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

«Мы сегодня играли лучше Аргентины, но футбол несправедлив, и то, что произошло, было несправедливо, пускай ФИФА и выступает за «фэйр-плей». Судья не засчитал гол без видимой причины. Счёт мог быть и 3:1, но Аргентина затем сравняла…

Я благодарю игроков, они сделали то, о чём от них просили, но часто, даже если мы делаем то, что необходимо, нашу судьбу определяют другие факторы. Извините, я хотел бы доставить болельщикам ещё больше радости, пройдя как можно дальше, но я горжусь всеми игроками: мы показали отличный уровень и заставили египетский, арабский и африканский футбол гордиться нами. Я ненавижу проигрывать, но это поражение несправедливо. В футболе есть внешние факторы, которые сводят на нет технические аспекты.

Мои амбиции на этом не заканчиваются, как и амбиции египетского футбола, который играет важнейшую роль для Африки и арабского мира. Матч для наших соперников был чрезвычайно сложным, и я настаиваю на том, что на результат повлияли другие факторы», — приводит слова Хассана Goal.com со ссылкой на beIN Sports.

Египет завершил участие на ЧМ, а Аргентина сыграет в 1/4 финала со Швейцарией.