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«Мы играли лучше Аргентины». Тренер Египта — после вылета в 1/8 финала ЧМ-2026

«Мы играли лучше Аргентины». Тренер Египта — после вылета в 1/8 финала ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан высказался о поражении от Аргентины (2:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Мы сегодня играли лучше Аргентины, но футбол несправедлив, и то, что произошло, было несправедливо, пускай ФИФА и выступает за «фэйр-плей». Судья не засчитал гол без видимой причины. Счёт мог быть и 3:1, но Аргентина затем сравняла…

Я благодарю игроков, они сделали то, о чём от них просили, но часто, даже если мы делаем то, что необходимо, нашу судьбу определяют другие факторы. Извините, я хотел бы доставить болельщикам ещё больше радости, пройдя как можно дальше, но я горжусь всеми игроками: мы показали отличный уровень и заставили египетский, арабский и африканский футбол гордиться нами. Я ненавижу проигрывать, но это поражение несправедливо. В футболе есть внешние факторы, которые сводят на нет технические аспекты.

Мои амбиции на этом не заканчиваются, как и амбиции египетского футбола, который играет важнейшую роль для Африки и арабского мира. Матч для наших соперников был чрезвычайно сложным, и я настаиваю на том, что на результат повлияли другие факторы», — приводит слова Хассана Goal.com со ссылкой на beIN Sports.

Египет завершил участие на ЧМ, а Аргентина сыграет в 1/4 финала со Швейцарией.

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