Стал известен лучший игрок матча между Швейцарией и Колумбией в 1/8 финала ЧМ-2026

Вратарь сборной Швейцарии Грегор Кобель признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Колумбией (0:0, 4:3 пен.). Команды сыграли на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном (Санта-Ана, Сальвадор).

Кобель не пропустил голов в основное и дополнительное время, совершил три сейва и парировал один послематчевый пенальти.

В 1/4 финала команда Швейцарии встретится со сборной Аргентины. Матч пройдёт 12 июля на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). Начало встречи запланировано на 4:00 мск.

Чемпионат мира по футболу – 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.