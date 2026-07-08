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Тренер Египта: Аргентина — чемпион мира, выигравший после маркетинговой поддержки

Тренер Египта: Аргентина — чемпион мира, выигравший после маркетинговой поддержки
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Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан высказался о несправедливости в отношении своей команды на фоне поражения от Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счётом 2:3, к 79-й минуте египтяне побеждали со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Нам противостояли чемпионы мира, которые, несомненно, выиграли после маркетинговой поддержки, но у нас есть свой собственный стиль, и мы навязывали его всем соперникам с начала этого чемпионата мира. Да, мы допускали ошибки, но самое главное — мы не получили того, что заслуживали в этой встрече. Я поблагодарил всех игроков. Я очень доволен их усилиями, тем более что наша сборная в основном состоит из игроков национальной лиги, в отличие от других сборных, игроки которых выступают в Европе.

Мы надеемся, что справедливость восторжествует. В первом матче с Бельгией по отношению к нам принимались несправедливые решения, и сегодня мы снова стали жертвами фатальных ошибок. Но я говорю нашим болельщикам: гордитесь, у вас есть команда, которая не боится ни одного соперника», — приводит слова Хассана Goal.com со ссылкой на beIN Sports.

Египет завершил участие на ЧМ, а Аргентина сыграет в 1/4 финала со Швейцарией.

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