Швейцария впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Швейцарии обыграла в серии пенальти Колумбию (0:0, 4:3 пен.) в матче 1/8 финала ЧМ-2026 и впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал мундиаля. Встреча проходила на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор).

В 1/4 финала домашнего чемпионата мира по футболу 1954 швейцарцы проиграли сборной Австрии со счётом 5:7.

В четвертьфинале ЧМ-2026 команда Швейцарии встретится со сборной Аргентины. Матч пройдёт 12 июля на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). Начало встречи запланировано на 4:00 мск.

Чемпионат мира по футболу – 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.